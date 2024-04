Kospi mit Minus von 0,42 Prozent, Landeswährung Won verliert deutlich zum US-Dollar

Photo : YONHAP News

Börse und Wechselkurs in Südkorea sind am Montag von den Geschehnissen im Nahen Osten beeinflusst worden.Der Leitindex Kospi verlor 0,42 Prozent auf 2.670,43 Zähler.Die Landeswährung büßte gegenüber dem US-Dollar deutlich an Wert ein. Der Won wurde bei Handelsende zu 1.384 Won je Dollar gehandelt, 8,6 Won mehr als am letzten Handelstag.Für den Won war es der tiefste Stand gegenüber dem Greenback seit November 2022, als ein Dollar 1.384,9 kostete.Das Hauptaugenmerk liege auf Israels künftigem Kurs für eine Antwort auf den Angriff, wurde Choi Bo-won von Korea Investment & Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.Eine umgehende Reaktion werde es offenbar nicht geben, der Markt brauche aber Zeit, um aufatmen zu können, hieß es weiter.