Hochrangige Vertreter der Parteien nehmen an Zeremonie zum zehnten Jahrestag des Sewol-Untergangs teil

Photo : YONHAP News

Hochrangige Vertreter von Regierungspartei und Oppositionsparteien nehmen am Dienstag an einer Zeremonie zum zehnten Jahrestag des Untergangs der Fähre Sewol teil.Unter anderem haben sich die Fraktionschefs Yun Jae-ok von der regierenden Partei Macht des Volks (PPP) und der Minjoo-Partei (DP) Hong Ihk-pyo angekündigt. Die Gedenkzeremonie findet um 15 Uhr in Ansan in der Provinz Gyeonggi statt.Auch führende Vertreter von Grüner Gerechtigkeitspartei, Neuer Zukunftspartei, Neuer Reformpartei und Partei für den Umbau Koreas werden daran teilnehmen.Der Minjoo-Vorsitzende Lee Jae-myung kann wegen eines Gerichtstermins nicht kommen.Am 16. April 2014 war eine Fähre vor der Südwestküste gesunken, 304 Menschen starben bei der Tragödie, darunter überwiegend Schülerinnen und Schüler auf Klassenfahrt.Landesweit finden heute Veranstaltungen statt, um an die Katastrophe zu erinnern und der Opfer zu gedenken.