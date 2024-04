Südkorea, USA und Japan halten erstmals trilaterales Finanzministertreffen ab

Photo : YONHAP News

Die Finanzminister Südkoreas, der USA und Japans kommen am Mittwoch in Washington erstmals zu trilateralen Gesprächen zusammen.Südkoreas Finanzministerium informierte am Dienstag über die Abreise von Choi Sang-mok zur Teilnahme an dem Treffen.Mit seinen Amtskollegen Janet Yellen und Shunichi Suzuki wird er voraussichtlich Maßnahmen für eine stabilere Weltwirtschaftsordnung erörtern.Besondere Aufmerksamkeit gilt der Frage, ob auch eine Kooperation für makroökonomische Stabilität angesichts eines langfristig starken US-Dollar zur Sprache kommt.Das Finanzministertreffen ist eine Folgemaßnahme des Dreiergipfels in Camp David im vergangenen August. Damals hatten der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol, US-Präsident Joe Biden und der japanische Premierminister Fumio Kishida ein trilaterales Finanzministertreffen vereinbart. Damit wollen sie die jeweils auf bilateraler Ebene betriebene Finanz- und Devisenkooperation auf die trilaterale Ebene ausweiten.