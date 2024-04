Yoon verspricht nach Wahlniederlage bessere Kommunikation mit Öffentlichkeit

Photo : KBS News

Präsident Yoon Suk Yeol hat angesichts der Niederlage der Regierungspartei bei den Parlamentswahlen in der Vorwoche versprochen, die Kommunikation mit der Öffentlichkeit zu verbessern.Die bei den Parlamentswahlen zum Ausdruck gekommene öffentliche Meinung müssten alle in Demut akzeptieren, sagte Yoon in einer Kabinettssitzung am Dienstag. Er werde mehr kommunizieren und den Menschen Gehör schenken.In den letzten zwei Jahren seit seinem Amtsantritt habe er sich ausschließlich mit Blick auf das Volk für die nationalen Interessen eingesetzt. Aber er habe dessen Erwartungen nicht entsprechen können, erklärte Yoon.Zugleich betonte er, Strukturreformen für die Zukunft der Republik Korea könnten nicht aufgehalten werden. Er werde Reformen in den Bereichen Arbeit, Bildung und Rente sowie solche in der Medizin weiter vorantreiben und sich vernünftige Meinungen intensiver anhören.Er wies in dem Zusammenhang auf die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit mit der Nationalversammlung hin, um dieses Ziel zu erreichen.