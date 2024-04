Politik Südkorea und Australien planen Anfang Mai Außen- und Verteidigungsministertreffen

Die Außen- und Verteidigungsminister Südkoreas und Australiens werden laut Quellenberichten Anfang Mai zusammenkommen.



Laut mehreren diplomatischen Quellen am Dienstag stimmen sich beide Länder abschließend darüber ab, das sechste Zwei-plus-Zwei-Treffen ihrer Außen- und Verteidigungsminister Anfang Mai in Australien zu veranstalten.



Es wird erwartet, dass bei dem Treffen sowohl bilaterale Angelegenheiten auf den Gebieten Diplomatie und Verteidigung, darunter die Kooperation in der Verteidigungsindustrie, als auch Anliegen betreffend die koreanische Halbinsel sowie regionale und globale Angelegenheiten erörtert werden.



Zuvor hatte ein hochrangiger US-Beamter gesagt, dass das Militärbündnis „AUKUS“ der USA, Großbritanniens und Australiens Südkorea als potenziellen Partner für die Kooperation bei der gemeinsamen Entwicklung militärischer Fähigkeiten in Erwägung ziehe. Daher richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, ob es Diskussionen über das Thema geben wird.



Das letzte Zwei-plus-Zwei-Treffen zwischen Südkorea und Australien hatte im September 2021 in Seoul stattgefunden.



Außer den USA ist Australien das einzige Land, mit dem Südkorea regelmäßig Zwei-plus-Zwei-Gespräche auf Ministerebene durchführt. Das weist darauf hin, dass Südkorea Australien als gleichgesinntes Land betrachtet, mit dem strategische Interessen und Werte weitgehend geteilt werden.