Südkorea kann laut Verteidigungsministerium hybride Attacken Nordkoreas abwehren

Photo : YONHAP News

Südkorea ist laut seinem Verteidigungsministerium in der Lage, hybride Angriffe Nordkoreas abzuwehren.Das sagte Ministeriumssprecher Jeon Ha-kyu am Dienstag auf die Frage der Presse, welche Gegenmaßnahmen das südkoreanische Militär für den Fall ergreifen würde, dass Nordkorea einen ähnlichen Angriff wie jüngst Iran gegen Israel verübt.Nach seinen weiteren Angaben seien die Streitkräfte auch in der Lage, im Notfall mit einem überwältigenden Schlag zu antworten.Südkorea wolle außerdem die Entwicklung seines Systems für das Abfangen von Langstreckenartillerie beschleunigen. Ziel sei die Schaffung eines komplexen, mehrschichtigen und noch besseren Abwehrsystems, hieß es weiter.Mit dem derzeitigen Luftabwehrsystem könnten Drohnen- und Raketenangriffe Nordkoreas aber bereits abgewehrt werden.Nach weiteren Angaben verfolgten die zuständigen Stellen in Südkorea den russisch-ukrainischen Krieg, den bewaffneten Konflikt zwischen Israel und der Hamas sowie den jüngsten Konflikt zwischen Israel und dem Iran aufmerksam.Das Verteidigungsministerium, der Vereinigte Generalstab und alle Teilstreitkräfte würden die dortigen Entwicklungen genau beobachten. Die dort praktizierten Methoden der Kriegführung würden genau analysiert.