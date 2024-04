Japan erhebt Anspruch auf Dokdo in diplomatischem Blaubuch

Photo : KBS News

Japan hat in seinem diplomatischen Blaubuch erneut Anspruch auf die südkoreanischen Felseninseln Dokdo angemeldet.Das entsprechende diplomatische Blaubuch 2024 stellte die japanische Außenministerin Yoko Kamikawa am Dienstag im Kabinett vor.Die japanische Regierung hat wiederholt behauptet, dass Dokdo sowohl aufgrund historischer Fakten als auch völkerrechtlich zum japanischen Territorium gehöre.Der Nachrichtenagentur Kyodo zufolge teilte die japanische Regierung die Position mit, dass die Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs Südkoreas für Entschädigungen für Opfer der Zwangsarbeit zur japanischen Kolonialzeit durch die verklagten japanischen Firmen keinesfalls akzeptabel seien.Die japanische Regierung hatte jedes Mal heftig protestiert, wenn in Südkorea ein Gerichtsurteil zugunsten von Opfern der Zwangsarbeit gefällt worden war. Tokio hatte verlangt, die Angelegenheit mit einem im März letzten Jahres von der südkoreanischen Regierung präsentierten Lösungsvorschlag für Entschädigungszahlungen durch Dritte zu klären.Der Vorschlag sieht vor, dass eine dem südkoreanischen Innenministerium unterstellte Stiftung anstelle der verklagten japanischen Unternehmen Entschädigungen für die Opfer zahlt, die ihre Entschädigungsklagen vor dem Obersten Gerichtshof gewonnen haben.