Politik USA suchen laut Diplomatin nach Alternativen für weitere Überwachung von Verstößen gegen Nordkorea-Sanktionen

Die USA arbeiten laut einer hochrangigen Diplomatin an Alternativen, damit weiterhin glaubwürdige Berichte über Verstöße gegen Nordkorea-Sanktionen vorgelegt werden können.



Entsprechendes äußerte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield bei ihrem Höflichkeitsbesuch bei Verteidigungsminister Shin Won-sik am Montag in Seoul.



Verbesserungen Nordkoreas im Bereich der Atomwaffen und ballistischen Raketen stellten einen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats dar. Sie seien zugleich ein illegaler Akt, der die universellen Werte der internationalen Gemeinschaft untergrabe, sagte sie.



Die Diplomatin wies darauf hin, dass Russland im März sein Veto gegen die Verlängerung des Mandats des Expertengremiums zur Überwachung der Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen des UN-Sicherheitsrats eingelegt hatte. Sie äußerte sich besorgt darüber, dass dies zu Lücken bei den Sanktionen führen und Nordkorea die Gelegenheit bieten könnte, seine Nuklear- und Raketenfähigkeiten zu verbessern.



Wie verlautete, überprüften Seoul und Washington Möglichkeiten, auch nach dem Ende des Mandats des Expertengremiums Ende April die Umsetzung der Sanktionen gegen Nordkorea wirksam zu überwachen.