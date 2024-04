Kospi verliert über zwei Prozent

Photo : YONHAP News

Der Hauptindex Kospi hat am Dienstag über zwei Prozent verloren.Für das Börsenbarometer ging es um 2,28 Prozent auf 2.609,63 Zähler nach unten.Grund für die schlechte Stimmung waren Warnungen Israels vor einer Vergeltung für Irans Drohnen- und Raketenangriff am Wochenende.Laut der Nachrichtenagentur Yonhap rechnen Analysten mit weiteren Kursschwankungen an der Börse, sollte sich der Nahostkonflikt ausweiten. Dies insbesondere vor dem Hintergrund einer hohen Abhängigkeit Südkoreas von Energieimporten.Während eine mögliche israelische Vergeltung für den Angriff gegen Iran zu schwankenden Ölpreisen führen könnte, seien einem Anstieg zurzeit Grenzen gesetzt, da westliche Staaten wie die USA eine Ausweitung des Konflikts ablehnten, wurde Forscher Kim Dae-jun von Korea Investment & Securities von Yonhap zitiert.Die südkoreanische Währung Won wurde bei Handelsschluss zu 1.394,5 Won je Dollar gehandelt und kostete damit 10,5 Won mehr als am Vortag. Im Tagesverlauf war zwischenzeitlich erstmals seit November 2022 die Marke von 1.400 Won je Dollar übertroffen worden.Da Investoren wegen der geopolitischen Spannungen Risiken vermeiden wollten, seien Wechselkurse über 1.440 Won je Dollar möglich, sollte sich der Konflikt zuspitzen, sagte hierzu Moon Da-woon, ebenfalls Forscher bei Korea Investment & Securities gegenüber Yonhap.