Photo : YONHAP News

Die USA sind über mutmaßliche militärische Beziehungen zwischen Nordkorea und Iran "unglaublich besorgt".Die USA seien gewiss sehr besorgt darüber, dass Iran und Nordkorea bei ihren Nuklear- und Raketenprogrammen zusammenarbeiten, sagte Außenamtssprecher Matthew Miller am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Washington.Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Pat Ryder, sagte bei einer Pressekonferenz, dass er nicht darüber spekulieren wolle. Doch würden Bedrohungen durch Nordkorea und Iran sehr ernst genommen. Mit Blick auf die indopazifische Region betonte der Sprecher, dass die Verteidigung der Bündnispartner wie Südkorea und Japan eisern sei, ähnlich wie die Verteidigung Israels eisern sei. Für Sicherheit und Stabilität in der gesamten Region stehe man an deren Seite, hieß es weiter.Pjöngjang und Teheran hatten 1973 diplomatische Beziehungen zueinander aufgenommen. Beide Staaten unterliegen wegen ihrer Waffenprogramme scharfen internationalen Sanktionen.Zuletzt gab es Spekulationen, dass Iran für seinen Angriff gegen Israel am vergangenen Wochenende auch nordkoreanische Waffen einsetzte.