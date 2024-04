Fußball: Südkoreas Olympia-Auswahl gewinnt Qualifikationsspiel gegen Vereinigte Arabische Emirate

Photo : YONHAP News

Südkoreas Fußballmannschaft für die Olympischen Spiele hat die Vereinigten Arabischen Emirate in einem Qualifikationsspiel bezwungen.In Katar setzte sich die südkoreanische Herrenmannschaft am Dienstag mit 1:0 durch.Der eingewechselte Lee Young-jun hatte die Mannschaft in der Nachspielzeit im Abdullah bin Khalifa Stadion in Doha zum Sieg geköpft.Südkorea gewann damit sein erstes Spiel beim U-23-Asien Cup. Dieser dient gleichzeitig als asiatische Qualifikation für das olympische Fußballturnier in Paris. Die besten drei Teams schaffen die Olympia-Qualifikation direkt, der Viertplatzierte muss gegen das westafrikanische Land Guinea um ein Ticket spielen.Südkorea war seit den Olympischen Spielen 1988 im eigenen Land für alle olympischen Fußballturniere qualifiziert. 2012 holten Südkoreas Fußballer in London mit Bronze ihre bisher einzige Medaille.