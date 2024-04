Verteidigungsminister der USA und Chinas führen erstmals seit 17 Monaten Gespräche

Photo : KBS News

Die Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten und Chinas haben erstmals seit 17 Monaten Gespräche geführt.US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und sein chinesischer Amtskollege Dong Jun sprachen am Dienstag (Ortszeit) per Videokonferenz über die bilateralen Verteidigungsbeziehungen und regionale sowie globale Sicherheitsfragen.Wie das Pentagon mitteilte, habe Austin betont, wie wichtig es sei, die militärischen Kommunikationskanäle zwischen den USA und China offenzuhalten. Er habe bekräftigt, dass die USA weiterhin sicher und verantwortungsbewusst fliegen, segeln und operieren würden, wo immer es das Völkerrecht zulasse.Nach weiteren Angaben bekräftigte Austin auch, dass die USA an ihrer Ein-China-Politik festhalten. Er brachte außerdem die Bedeutung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße zur Sprache.Er äußerte sich darüber hinaus besorgt über die jüngsten Provokationen Nordkoreas.Das Videotreffen war die erste Kommunikation zwischen den Verteidigungsministern beider Großmächte seit ihrem Treffen am Rande des ASEAN-Verteidigungsministertreffens Plus (ADMM-Plus) im November 2022 in Kambodscha.US-Präsident Joe Biden und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hatten sich bei ihrem Treffen im vergangenen November auf die Wiederaufnahme der Kommunikation zwischen den Streitkräften ihrer Länder geeinigt.