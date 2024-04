Notenbankchef angesichts schwankender Wechselkurse offenbar zu Marktintervention bereit

Photo : KBS News

Der Gouverneur der südkoreanischen Zentralbank Bank of Korea (BOK) hat Bereitschaft signalisiert, für einen Ausgleich großer Schwankungen des Won-Dollar-Wechselkurses am Markt zu intervenieren.Man verfüge über die Geldmittel und Instrumente hierfür, sagte BOK-Chef Rhee Chang-yong während einer Podiumsveranstaltung im Rahmen der Frühlingstagung des Internationalen Währungsfonds am Mittwoch (Ortszeit) in Washington. Der koreanische Wechselkurs sei ein wenig von dem Niveau abgewichen, das angesichts der Marktgrundlagen gerechtfertigt wäre.Es habe mehrere externe Faktoren gegeben, die den Wechselkurs in den letzten Wochen beeinflusst hätten. Die Geldpolitik der USA, geopolitische Spannungen und Einflüsse der Währungen der Nachbarländer China und Japan seien für den starken Wertverlust des koreanischen Won gegenüber dem US-Dollar gleichermaßen mitverantwortlich, bemerkte er.Rhee hatte zuvor auch in einem Interview mit dem Sender CNBC gesagt, dass die jüngste Entwicklung ein wenig übertrieben erscheine, wenn die Fundamentaldaten des Marktes berücksichtigt würden. Man sei bereit, Maßnahmen zur Marktstabilisierung zu ergreifen, sollten die Wechselkurse weiter schwanken. Man verfüge über ausreichend Mittel hierfür.