Regisseur Park Chan-wook produziert in USA Fernsehserie „Old Boy“

Photo : YONHAP News

Der koreanische Filmemacher Park Chan-wook arbeitet mit einer Hollywood-Produktionsfirma zusammen, um seinen Film "Old Boy" zu einer englischsprachigen Fernsehserie umzuarbeiten.Wie amerikanische Medien wie „Variety“ am Mittwoch (Ortszeit) berichteten, arbeite Park in Kooperation mit Lionsgate Television, der Fernsehabteilung des Filmunternehmens Lionsgate, daran, eine englischsprachige TV-Adaption von „Old Boy“ zu entwickeln.„Old Boy“ erschien 2003 und basiert auf dem gleichnamigen japanischen Comicwerk. Der Thriller wurde von Park geschrieben und inszeniert. Die Produktion wurde bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes 2004 mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet und zu einem internationalen Kinohit.„Old Boy“ wurde in Hollywood als englischsprachiger Film neu verfilmt, eine Fernsehserie wurde darauf noch nicht gemacht.