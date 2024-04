Nordkorea entfernt Straßenlaternen entlang innerkoreanischen Straßen

Photo : KBS News

Nordkorea hat laut einem Bericht Straßenlaternen entlang zwei Verbindungsstraßen zwischen beiden Koreas abgebaut.Einer militärischen Quelle in Südkorea zufolge wurde im März von militärischen Überwachungsgeräten erfasst, wie Nordkorea mehrere Dutzend Straßenlaternen entlang der Gyeongui-Straße im Westen und der Donghae-Straße an der Ostküste abbaute.Das Land hatte zuvor im Januar Minen auf beiden Straßen verlegt.Nachdem die Verbindung zwischen den Abschnitten auf beiden Seiten 2004 fertiggestellt worden war, wurde die Gyeongui-Straße hauptsächlich von Mitarbeitern der im Industriekomplex Kaesong angesiedelten südkoreanischen Unternehmen genutzt.Nach der Schließung der innerkoreanischen Industriezone 2016 und dem Abzug der südkoreanischen Mitarbeiter des gemeinsamen Verbindungsbüros Anfang 2020 aufgrund der Pandemie wurde die Straße jedoch nicht mehr befahren.Die Donghae-Straße war für Fahrten südkoreanischer Touristengruppen zum Gebirge Geumgang in Nordkorea verwendet worden.Mit der Minenverlegung und dem Abbau der Straßenlaternen auf beiden de facto geschlossenen Straßen will Nordkorea offenbar zeigen, dass es kein Interesse an den Beziehungen zu Südkorea mehr hat.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte bei einem Treffen der Arbeiterpartei Ende letzten Jahres die innerkoreanischen Beziehungen als solche zwischen zwei feindlichen Ländern definiert, die sich in einem Krieg befinden.