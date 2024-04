Südkorea wird dieses Jahr 200 Millionen Dollar humanitäre Hilfe für Ukraine leisten

Photo : YONHAP News

Südkorea wird in diesem Jahr 200 Millionen Dollar humanitäre Hilfe für die Ukraine leisten.Das erklärte Finanzminister Choi Sang-mok während des fünften Rundtischgesprächs von Ministern für die Ukraine-Hilfe am Mittwoch (Ortszeit) in Washington.Er sagte, dass Südkorea sein 2,3 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket für die Ukraine umsetze. Präsident Yoon Suk Yeol hatte beim G20-Gipfel im vergangenen September versprochen, 2,3 Milliarden Dollar für die Ukraine zur Verfügung zu stellen.Seoul plant, die restlichen 2,1 Milliarden Dollar in Form von zinsgünstigen Darlehen über seinen Fonds für wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit (EDCF) mittel- und langfristig zu gewähren.Südkorea wird zudem jeweils 50 Millionen Dollar in die Ukraine-Hilfsfonds der Weltbank und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung einzahlen.