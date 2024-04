Anteil älterer Bevölkerung ab 65 Jahren an Landwirten übertrifft 50 Prozent

Photo : YONHAP News

Der Anteil der Bevölkerung ab 65 Jahren bei den in der Land- sowie Forstwirtschaft beschäftigten Haushalten in Südkorea hat letztes Jahr erstmals 50 Prozent überschritten.Der Anteil der Senioren an der Bevölkerung im ländlichen Raum steigt aufgrund der Abwanderung junger Menschen weiterhin.Entsprechende Ergebnisse der Volkszählung in den Bereichen Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei 2023 veröffentlichte das Statistikamt Statistics Korea am Donnerstag.Demnach lag der Anteil der Menschen ab 65 Jahren an den in der Landwirtschaft beschäftigten Haushalten bei 52,6 Prozent. Der entsprechende Anteil bei den Fischerfamilien betrug 48 Prozent, bei den in der Forstwirtschaft beschäftigten Haushalten 52,8 Prozent. Die Werte waren verglichen mit dem Vorjahr um zwei bis vier Prozentpunkte höher.Die 50-Prozent-Marke wurde zum ersten Mal seit Beginn der Aufzeichnungen überschritten. Der Anteil der Senioren an diesen Haushalten entspricht etwa dem Dreifachen des gesamten Anteils dieser Altersgruppe in Südkorea.