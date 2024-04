Finanzminister äußert sich negativ über Nachtragshaushalt

Photo : YONHAP News

Finanzminister Choi Sang-mok hat sich negativ über die Forderung der Opposition nach einem Nachtragshaushalt geäußert.Die entsprechende Meinung äußerte Choi am Donnerstag (Ortszeit) in Washington, wo er sich für die Teilnahme an der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank aufhält.Er denke, dass die Aufgabe im Finanzbereich jetzt eher darin bestehe, den Lebensunterhalt der Bürger oder sozial Benachteiligten zu sichern, als auf die Rezession zu reagieren. Bei der Aufstellung des diesjährigen Haushalts habe man einen größeren Anteil für Soziales und für den Lebensunterhalt der Menschen als früher eingeplant. Für gewöhnlich werde ein Nachtragshaushalt aufgestellt, wenn eine Rezession drohe, sagte Choi.In Bezug auf hohe Preise in letzter Zeit argumentierte er, dass die Kerninflation in Südkorea verglichen mit anderen Ländern stabil sei.Der Fraktionschef der oppositionellen Minjoo-Partei DP, Hong Ihk-pyo, hatte am Donnerstag die Hoffnung geäußert, dass die Regierung in Kooperation mit der Nationalversammlung aktiv Schritte in Richtung einer Aufstellung eines Nachtragshaushalts unternehmen werde. Sollte die Wirtschaft durch eine aktive, expansive Fiskalpolitik wiederbelebt werden, könne die von der Regierung stets so betonte Finanzsolidität verbessert werden.