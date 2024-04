Ab Mai niedrigste Krisenstufe wegen Covid-19 in Korea

Photo : YONHAP News

Südkorea senkt die Krisenstufe wegen Covid-19 mit Wirkung ab Mai von der zweithöchsten auf die niedrigste Stufe.Die Entscheidung traf die für den Umgang mit Covid-19 zuständige Zentrale am Freitag.Die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention (KDCA) nannte als Grund den starken Rückgang der Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle und das Fehlen einer Virusvariante, die in nächster Zeit eine Welle auslösen könnte. Auch sei berücksichtigt worden, dass die Letalität und der Anteil der schweren Verläufe gesunken seien.Mit der Herabstufung wird die noch geltende Maskenpflicht für Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko und Krankenhäuser ab Mai in eine Empfehlung umgewandelt.Die Verpflichtung zu einem Corona-Test für diejenigen, die in stationäre Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko neu aufgenommen werden, wird ebenfalls zu einer Empfehlung herabgestuft.Die Kriterien für eine Isolation werden ebenfalls gelockert. Derzeit wird eine fünftägige Isolation ab dem Testtag für die Infizierten empfohlen. Die Isolationszeit wird ab Mai auf 24 Stunden nach Abklingen von Hauptsymptomen wie Husten und Fieber verkürzt.Die KDCA betonte dabei, die Lockerung der Maßnahmen bedeute nicht, dass ein Ausruhen zu Hause nicht mehr notwendig sei. Sie empfahl stattdessen, dass sich Erkrankte Zeit für die Genesung nehmen.In Bezug auf die Corona-Testkosten können symptomlose Personen nicht mehr von staatlicher Unterstützung profitieren.Kostenlose Corona-Impfungen für alle Bürger gibt es ab dem kommenden Jahr nicht mehr. Dann können sich lediglich Hochrisikogruppen, darunter Personen ab 65 Jahren und solche mit geschwächter Immunität, unentgeltlich impfen lassen.