Präsident Moon besucht erstmals Nationalen Informationsdienst

Photo : YONHAP News

Staatspräsident Moon Jae-in hat am Freitag erstmals nach seinem Amtsantritt im Mai 2017 den Nationalen Informationsdienst (NIS) besucht.Beim Besuch betonte Moon seinen Willen, die politische Neutralität des Geheimdienstes gewährleisten zu wollen. Trotz des Regierungswechsels dürfe der Status des NIS nicht geändert werden. Das Staatsoberhaupt bat um Kooperation, so dass die Revision des Geseztes zum Nationalen Informationsdienst innerhalb des laufenden Jahres im Parlament gebilligt werden könne.NIS-Chef Suh Hoon sagte, in den letzten zwölf Monaten habe sich das Institut darauf konzentiert, sich von der Politik strikt zu trennen und mit eigenen Fäusten die interne Reform durchzuführen. Mit dem Entschluss, dass die Reform kein Ende sondern einen neuen Anfang bedeute, wolle das Instiut zum einen der besten Informationsdienste der Welt werden, so der Geheimdienstchef weiter.