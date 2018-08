UN-Bericht: Nordkorea arbeitet noch immer an Nuklear- und Raketenprogrammen

Photo : KBS News

Nach Angaben in einem vertraulichen UN-Bericht arbeitet Nordkorea noch immer an seinen Nuklear- und Raketenprogrammen.Die Nachrichtenagenturen Reuters und AFP berichteten, dass der Bericht von unabhängigen Experten erstellt worden sei. Sie würden alle sechs Monate dem Ausschuss für Nordkorea-Sanktionen des Weltsicherheitsrats berichten.Laut Reuters stehe in dem 149-seitigen Bericht, dass Nordkorea seine Nuklear- und Raketenprogramme nicht gestoppt habe und durch einen kräftigen Anstieg von illegalen Schiff-zu-Schiff-Transfers und Kohletransporten auf dem Meer weiterhin gegen UN-Sanktionen verstoße.In dem am Freitag eingereichten Bericht heißt es weiter, dass Nordkorea mit dem syrischen Militär kooperiert und versucht habe, Waffen an Jemen und Libyen zu verkaufen. Auch habe Nordkorea Sanktionen verletzt, indem Kohle und Stahlprodukte an China und Indien verkauft worden seien.