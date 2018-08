Regierung erwägt Fahrverbot für zurückgerufene BMW-Autos

Photo : YONHAP News

Die Regierung erwägt, ein Fahrverbot für wegen der Brandgefahr in die Werkstatt gerufene BMW-Autos zu verhängen.Das teilte die Ministerin für Land, Infrastruktur und Transport, Kim Hyun-mi, am Mittwoch auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz mit.Von 106.000 zurückgerufenen Einheiten könnten diejenigen, die noch keinen Sicherheitskontrollen unterzogen wurden oder die bei Kontrollen als potenziell gefährlich eingestuft wurden, im Straßenverkehr verboten werden. Sollte ein Auto in einem Tunnel oder an einer Tankstelle in Brand geraten, könnte dies zu einem großen Unfall führen, begründete die Ministerin die Überlegung.Sie betonte, dass alle betroffenen Autos bis 14. August Sicherheitskontrollen unterzogen werden müssten. Bis dahin sollten BMW-Besitzer sowohl auf die Fahrt als auch auf einen Verkauf verzichten.Bisher wurden ca. 40.000 zurückgerufene Fahrzeuge Sicherheitskontrollen unterzogen. Bei 8,5 Prozent der Autos wurde ein potenzielles Risiko entdeckt.