Nordkorea will trotz Abrüstungsversprechen Nukleartechnologie konservieren

Photo : YONHAP News

Nordkorea will die Nukleartechnologie trotz seines Abrüstungsversprechens konservieren.Nordkoreas Außenminister Ri Yong-ho begründete dies am Donnerstag in Teheran damit, dass die USA ihre feindselige Politik gegenüber dem Regime nicht aufgeben würden.Im Gespräch mit dem Parlamentssprecher Ali Larijani sagte Ri, dass der Umgang mit den Amerikanern schwierig sei. Die USA müssten ihre Zusagen einhalten, wenn das Ziel der vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel erreicht werden solle. Sie weigerten sich aber, dies zu tun.Larijani warnte, dass Washington sich internationalen Vereinbarungen nicht verpflichtet fühle. Auch Iran habe Erfahrung mit Verhandlungen mit den USA. Die Zusagen der Amerikaner seien explizit in Abkommen genannt worden, doch hätten sie niemals Wort gehalten, so der iranische Parlamentssprecher.