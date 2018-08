Sport Ministerpräsident Lee Nak-yeon nimmt an Eröffnungszeremonie der Asienspiele in Jakarta teil

Ministerpräsident Lee Nak-yeon wird der Eröffnungszeremonie bei den Asienspielen in Jakarta und Palembang beiwohnen.



Wie die Seouler Regierung mitteilte, werde Lee am kommenden Samstag in die indonesische Hauptstadt reisen und dort drei Tage bleiben. Nach der Teilnahme an der Eröffnungsfeier am Samstag stehe am Sonntag ein Treffen mit dort aktiven Landsleuten und Unternehmern auf dem Programm. Am Montag werde sich der Ministerpräsident das Basketballspiel der gesamtkoreanischen Frauenmannschaft anschauen.



Bei den Asienspielen in Jakarta und Palembang marschieren beide Koreas bei der Eröffnungs- und Abschlusszeremonie gemeinsam ins Stadion ein. In den Disziplinen Basketball der Frauen und Kanusport starten gesamtkoreanische Teams.