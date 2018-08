Südkorea prüft fünf Stätten für Suche nach Gebeinen mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Südkorea prüft fünf Stätten nahe der Grenze für die gemeinsame Suche mit Nordkorea nach Gebeinen von Gefallenen des Koreakriegs.Es handelt sich um Paju und Yeoncheon in der Gyeonggi-Provinz und Cheorwon, Yanggu und Goseong in der Gangwon-Provinz. Dort hatten im Koreakrieg besonders schwere Gefechte stattgefunden.Südkorea habe Nordkorea einige der Orte bei den Gesprächen auf Generalsebene am 31. Juli vorgeschlagen und beide Teilstaaten hätten sich im Grundsatz auf die Suche dort verständigt. Zurzeit würden die Meinungen durch einen Austausch von Faxbriefen koordiniert, teilte das Verteidigungsministerium mit.Für die Entscheidung über das Projekt und den Beginn der Ausgrabungsarbeiten müssten noch weitere Beratungen erfolgen. Zunächst solle das Projekt versuchsweise an einem Ort starten.