Taifun Soulik trifft Freitag auf Südkoreas Westküste

Photo : YONHAP News

Der Taifun Soulik wird voraussichtlich am frühen Freitagmorgen auf die Westküste der Provinz Süd-Chungcheong treffen.Der Taifun befand sich am Donnerstagvormittag etwa 90 Kilometer westlich von Seogwipo der Insel Jeju und zieht derzeit weiter nach Norden. Am Donnerstagnachmittag wird Soulik das westliche Gewässer von Mokpo passieren.Nach dem Erreichen der Westküste am frühen Freitagmorgen wird der Taifun voraussichtlich über das zentrale Binnenland hinwegfegen und könnte dort großen Schaden anrichten. Am Freitagnachmittag wird sich der Wirbelsturm ins Ostmeer östlich von Sokcho bewegen.Südöstlich von Soulik bewegt sich ein weiterer Taifun, Cimaron, in Richtung Norden. Beide beeinflussen ihren Kurs gegenseitig, deshalb nimmt das Tempo von Soulik ab.In Küstengebieten der Insel Jeju weht derzeit starker Wind mit fast 40 Sekundenmeter Geschwindigkeit. In Küsten- und Bergregionen wird starker Wind mit einer Spitzengeschwindigkeit von 50 Sekundenmetern oder 144 Stundenkilometern erwartet.Auf Jeju gingen am Berg Halla bereits über 650 Millimeter Regen nieder. In dortigen Berggebieten, in Küstengebieten der Provinz Süd-Jeolla und am Berg Jiri werden noch 400 Millimeter Regen zusätzlich erwartet. In Süd-Jeolla, im Westen der Provinz Süd-Gyeongsang und im Osten der Provinz Gangwon wird mit 100 bis 250 Millimeter gerechnet. An der Westküste des Landes soll es über 200 Millimeter Regen geben, in den restlichen Regionen einschließlich Seouls 30 bis 100 Millimeter.