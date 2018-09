Weißes Haus: Kim Jong-un äußert in Brief an Trump Wunsch nach zweitem Gipfel

Photo : YONHAP News

Das Weiße Haus hat am Montag den Erhalt eines Briefs von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bestätigt.Kim habe darin ein zweites Spitzentreffen gefordert und die Koordinierung eines Treffens finde bereits statt.Wie Sprecherin Sarah Sanders sagte, habe Kim die Bitte in einem warmherzigen und sehr positiven Brief geäußert, der in den letzten Tagen überreicht worden sei.Eine Kopie des Briefes werde ohne Pjöngjangs Zustimmung nicht veröffentlicht, fügte die Sprecherin hinzu.Trump hatte bereits letzte Woche erklärt, dass er einen Brief Kim Jong-uns erwarte. Angesichts der zuletzt stagnierenden Verhandlungen über die atomare Abrüstung in Nordkorea zog dies Aufmerksamkeit auf sich.