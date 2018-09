BTS erobert nach Erfolgen in Südkorea und USA auch japanische Charts

Die Boygroup BTS hat ihren Erfolg mit dem neuen Album "Love yourself: Answer" in Japan fortgesetzt.Laut Angaben der Agentur der Band Big Hit Entertainment rangierte das Repackage Album von BTS in den japanischen Oricon Albumcharts in der ersten Septemberwoche auf Platz eins.Es ist das vierte Mal, dass die derzeit überaus erfolgreiche Band an der Spitze der japanischen Charts steht.Zuvor belegte die Band Platz eins in den US-amerikanischen Charts Billboard 200 sowie den koreanischen Gaon Musikcharts.