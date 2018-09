Außenministerin Kang und US-Sonderbeauftragter sprachen über Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

Außenministerin Kang Kyung-wha und der neue US-Sondergesandte für Nordkorea Stephen Biegun haben in Seoul über die Denuklearisierung und den Aufbau des neuen Friedensregimes auf der koreanischen Halbinsel gesprochen.Nach dem Höflichkeitsbesuch bei Ministerin Kang kam der US-Gesandte mit dem südkoreanischen Verhandlungsführer bei den Sechser-Nukleargesprächen Lee Do-hun zusammen.Beide sollen über die Ergebnisse des jüngsten Besuchs der südkoreanischen Delegation in Pjöngjang sowie die US-südkoreanische Kooperation für die Denuklearisierung sowie den Aufbau des Friedenssystems diskutiert haben.Biegun wollte im August Außenminister Pompeo auf dessen vierter Nordkoreareise begleiten, die die US-Regierung überraschend abgesagt hatte.Im Anschluss an seinen Aufenthalt in Korea besucht der Sonderbeauftrage für Nordkoreapolitik China und Japan.