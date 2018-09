Arbeitslosenquote klettert im August auf vier Prozent

Photo : YONHAP News

Die Arbeitslosenquote ist im August um 0,4 Prozentpunkte auf vier Prozent geklettert.Nach Angaben der Statistikbehörde Statistics Korea hätten im letzten Monat 26,9 Millionen Menschen in Südkorea Arbeit gehabt. Das seien 3.000 mehr gewesen als im selben Vorjahresmonat.Der monatliche Anstieg der Zahl der Arbeitsplätze war so schwach wie seit Januar 2010 nicht mehr. Damals war ein Rückgang von 10.000 registriert worden.Im letzten Jahr bewegte sich der Wert um 300.000 und liegt mittlerweile seit sieben Monaten in Folge unter 200.000.1,13 Millionen Menschen waren arbeitslos, rund 134.000 mehr als im Vorjahresmonat. Es war der höchste Wert seit August 1999.Die Arbeitslosigkeit bei den jungen Menschen im Alter zwischen 15 und 29 lag bei zehn Prozent, 0,6 Prozentpunkte höher als im Jahr davor. Dies war ebenfalls der höchste Wert seit August 1999.