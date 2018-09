Sport Südkorea spielt 0:0 gegen Chile

In einem Fußball-Freundschaftsspiel hat die Nationalmannschaft Südkoreas gegen Chile am Dienstag vor heimischem Publikum 0:0 gespielt.



Mit dem torlosen Unentschieden im WM-Stadion von Suwon blieben die Südkoreaner auch im zweiten Spiel unter ihrem neuen Trainer Paulo Bento unbesiegt.



Am Freitag hatte der WM-Vierte von 2002 das Team aus Costa Rica mit 2:0 besiegt.



Südkorea war bei der WM in Russland im Sommer trotz eines 2:0-Erfolgs über den damals noch amtierenden Weltmeister Deutschland in der Vorrunde ausgeschieden.