Bericht: Obama erwog Angriff auf Nordkorea

Photo : YONHAP News

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat laut einem Buch 2016 einen Angriff auf Nordkorea erwogen.Obama sei wegen des fünften Atomtests durch Nordkorea am 9. September 2016 sehr aufgewühlt gewesen, schrieb der amerikanische Journalist Bob Woodward in seinem Buch "Fear: Trump in the White House" über den jetzigen Präsidenten Donald Trump.Laut Woodward dachte Obama darüber nach, ob die nukleare Bedrohung durch Nordkorea durch einen Militärschlag auf ausschließlich militärische Ziele beseitigt werden könne.Obama habe damals dem Nationalen Sicherheitsrat die Frage gestellt, ob ein von Cyber-Attacken begleiteter Schlag möglich sei.Die USA sahen sich zunehmend durch die Entwicklung von Atomraketen durch Nordkorea bedroht.