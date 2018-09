US-Diplomat: Trump hat Vertrauen in Kim Jong-uns Versprechen

Photo : YONHAP News

Laut dem US-Botschafter in Seoul Harry Harris ist US-Präsident Donald Trump davon überzeugt, dass Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un seine beim bilateralen Gipfel im Juni in Singapur gemachten Versprechen einhalten werde. Trump vertraue Kim, nachdem er ihm in Singapur die Hände geschüttelt habe.Am Rande eines Forums in Seoul unterstrich Harris die Notwendigkeit der Geduld. Seit dem Waffenstillstand im Koreakrieg seien rund 750 Monate, seit dem USA-Nordkorea-Gipfel lediglich drei Monate vergangen. Man solle zunächst abwarten.Der US-Botschafter in Seoul sagte weiter, dass Nordkorea eine Chance habe, aus der über 60 Jahre andauernden Armut herauszukommen. Dies werde nur dann verwirklicht werden, wenn Kim Jong-un sein Versprechen für die Denuklearisierung einhalte.