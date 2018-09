Koreas einigen sich erstmals auf konkrete Maßnahme für Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

Laut Präsident Moon Jae-in haben sich beide Koreas ertmals auf eine konkrete Maßnahme für die Denuklearisierung geeinigt.Das sagte Moon auf einer gemeinsamen Pressekonferenz zum Abschluss des innerkoreanischen Gipfeltreffens in Pjöngjang.Wie beide Seiten in einer gemeinsamen Einigung vereinbart haben, soll Nordkorea als eine Folgemaßnahme die Raketentestanlage in Dongchangri und Atomanlage in Yongbyon schließen.Zudem wird Kim Jong-un voraussichtlich als erster Führer seines Landes Seoul besuchen. Kim habe zugesichert, in baldiger Zeit Seoul besuchen zu wollen. Baldige Zeit bedeute "binnen dieses Jahres", fügte Moon hinzu.Vereinbart wurde zudem, bis Jahresende den ersten Spatenstich für die grenzüberschreitende Eisenbahn zu machen.Vor der Pressekonferenz haben die Verteidigungsminister Song Young-moo und Noh Gwang-chol in Anwesenheit von Moon und Kim ein Militärabkommen zur Umsetzung der Panmunjom-Erklärung vom 27. April unterschrieben.