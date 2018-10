K-Pop Band BTS erhält Preis bei den American Music Awards

Photo : YONHAP News

BTS haben am Dienstag als erste koreanische Musiker überhaupt einen Preis bei den American Music Awards bekommen. Dies gab das Management der Boygroup bekannt.Die erfolgreiche Musikgruppe hat den sogenannten Favorite Social Artist award erhalten. Bei der Veranstaltung im Microsoft Theater in Los Angeles haben die Koreaner damit unter anderem so hochrangige Konkurrenten wie Cardi B, Ariana Grande, Demi Lovato und Shawn Mendes geschlagen.Bei der Zeremonie im letzten Jahr ist BTS bereits bei den American Music Awards aufgetreten. Im Mai diesen Jahres erhielten sie den Top Social Artist Award bei den Billboard Music Awards.Letzte Woche gab Band schließlich ein Konzert im Citi Field Station in New York. Es war das erste Stadion-Konzert vom K-Pop Musikern.