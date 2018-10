Politik Ministerien diskutieren Finanzierung kostenloser Oberschulbildung

Laut Angaben von Bildungsministerin Yoo Eun-hae würden derzeit relevante Regierungsinstitutionen über die Finanzierung von kostenlosen Oberschulprogrammen diskutieren.



Während einer Parlamentsinspektion am Donnerstag sagte Yoo, dass die Regierung es für möglich halte, bis zu Beginn des zweiten Halbjahres 2019 erste Schritte für eine kostenlose Oberschulbildung zu unternehmen.



Man werde verschiedene Pläne zur Sicherung des Budgets abwägen, sagte Yoo weiter. Das Bildungsministerium stünde bereits in entsprechenden Diskussionen mit dem Finanzministerium.



Laut Ministerin Yoo Eun-hae würden die wachsenden Steuereinnahmen dieses Jahr die Grundlage für die kostenlose Oberschulbildung bilden. Dafür müsste die Zentralregierung jedoch mehr Finanzmittel an die Lokalregierungen zuweisen.