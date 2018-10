Moon und Macron führen Spitzengespräche

Photo : KBS News

Präsident Moon Jae-in führt am Montag in Paris Spitzengespräche mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron.Es ist das zweite Treffen zwischen Moon und Macron nach ihrem ersten Gipfelgespräch am Rande des G20-Gipfels im vergangenen Jahr.Es wird erwartet, dass die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und der Friedensprozess im Mittelpunkt der Diskussionen stehen werden. Moon wird voraussichtlich Macron darum bitten, dass Südkorea und Frankreich für die Schaffung einer wohlwollenden Meinung in der Weltgemeinschaft gemeinsame Bemühungen unternehmen.Zu den Diskussionsthemen zählen auch verschiedene bilaterale Angelegenheiten, darunter Wirtschafts- und Umweltfragen.Beide Präsidenten werden im Anschluss an ihr Treffen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz die Gesprächsergebnisse bekannt geben.Am Sonntag (Ortszeit) testete Moon ein Wasserstoff-Elektroauto, das ein südkoreanisches Unternehmen nach Frankreich exportierte, und suchte eine Ladestation in Paris auf. Er besuchte auch ein koreanisch-französisches Freundschaftskonzert, bei der auch die Boyband BTS auftrat.