Politik Finanzminister: temporäre Steuersenkung auf Benzin möglich

Finanzminister Kim Dong-yeon gab am Samstag bekannt, dass die Regierung über eine vorübergehende Senkung der Benzinsteuer nachdenkt.



Kim sagte dies bei seinem Besuch der indonesischen Insel Bali mit G20-Finanzministern und Zentralbank-Chefs.



Demnach würden in Südkorea derzeit entsprechende Ministerien über eine Steuersenkung von Benzinprodukten diskutieren.



Kim sagte, dass Rohölpreise weltweit die 80 Dollar Marke pro Fass überstiegen hätten, was die Last für kleine Unternehmen erhöhe. Eine Steuersenkung würde den Betroffenen helfen und zudem die Wirtschaft stimulieren.



Eine Entscheidung über die temporäre Steuersenkung soll laut Angaben von Finanzminister Kim noch in diesem Jahr erfolgen.