Washington fordert Umsetzung von Sanktionen gegen Nordkorea

Die USA haben die UN-Mitgliedsländer dazu aufgerufen, die Sanktionen gegen Nordkorea umzusetzen.Anlass ist die Vereinbarung zwischen Süd- und Nordkorea bei ihren Gesprächen am Montag, den ersten Spatenstich für die grenzüberschreitende Eisenbahn- und Straßenverbindung Ende November oder Anfang Dezember zu machen.Wie Präsident Moon Jae-in gesagt habe, könne die Verbesserung der Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea nicht getrennt von der Lösung des nordkoreanischen Atomprogramms voranschreiten, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Montag (Ortszeit).Man erwarte, dass alle Mitgliedsländer die Sanktionen der Vereinten Nationen einschließlich der nach Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verbotenen Güter in den jeweiligen Bereichen vollständig umsetzen, sagte der Sprecher weiter. Zudem wurde gefordert, dass alle Länder ihre Verantwortung ernst nehmen, um die illegalen Atom- und Raketenprogramme Nordkoreas zu beenden.