Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in wird am Freitag in Belgien ein Gipfeltreffen mit der Premierministerin des Vereinigten Königreichs Theresa May abhalten.Beide Staatschefs nehmen zu diesem Zeitpunkt zudem an dem zweitägigen Asia-Europe Meeting in Brüssel teil.Moon wird voraussichtlich Theresa May über den Fortschritt der innerkoreanischen Annäherung auf dem Laufenden halten und um weitere Kooperation beim ständigen UN-Sicherheitsrat bezüglich der Sanktionslockerung gegenüber Nordkorea ansuchen.