Washington: Pompeo trifft Kim Yong-chol am Donnerstag in New York

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Mike Pompeo und sein nordkoreanischer Ansprechpartner Kim Yong-chol kommen am Donnerstag in New York zu Gesprächen zusammen.Das teilte das US-Außenministerium am Montag mit. Pompeo und Kim würden diskutieren, um eine endgültige und vollständig überprüfte Denuklearisierung Nordkoreas und Fortschritte bei der Umsetzung der Gemeinsamen Erklärung beim Gipfel in Singapur zu erzielen.Stephen Biegun, der Sondergesandte für Nordkorea, werde Pompeo auf seiner Reise nach New York begleiten, hieß es weiter.Pompeo und Kim, Vizevorsitzender des Zentralkomitees der Arbeiterpartei, kamen am 31. Mai in New York zusammen.