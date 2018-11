Samsung präsentiert faltbares Smartphone

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat ein faltbares Smartphone präsentiert, das nächstes Jahr auf den Markt gebracht wird.Samsung zeigte das faltbare Display für das geplante Smartphone auf der Samsung-Entwickler-Konferenz am Mittwoch (Ortszeit) in Kalifonien. Binnen wenigen Monaten werde die Massenproduktion aufgenommen, hieß es.Samsung betonte in einem Video zur Vorstellung des neuen Produkts, dass das faltbare Gerät starke Multitasking-Erfahrungen anbieten werde.Auf dem großen Bildschirm können drei Applikationen gleichzeitig genutzt werden, wenn das Display nicht zusammengeklappt ist.