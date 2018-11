Vereinigungsminister: Besuch von Kim Jong-un in Seoul in diesem Jahr weiter möglich

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Cho Myoung-gyon hält einen Besuch des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un in Seoul noch in diesem Jahr weiterhin für möglich.Er denke, dass die Einigung über den Besuch weiterhin gültig sei, sagte er am Donnerstag bei der Diskussionsrunde Korea Global Forum in Washington.Die Spitzen beider Koreas hätten im September vereinbart, dass Kim in naher Zukunft und nach Möglichkeit noch dieses Jahr nach Seoul kommt.In der Vergangenheit habe es mindestens zwei Monate gedauert, um einen Korea-Gipfel vorzubereiten. Doch seien die beiden Führer nun der Meinung, dass die Vorbereitungen zweckmäßig sein sollten.In einer Rede sagte der Minister weiter, dass die Regierung in Seoul beständig Fortschritte in den innerkoreanischen Beziehungen und bei der Denuklearisierung anstreben wolle. Dies erfolge auf der Grundlage einer engen Kommunikation und Kooperation mit den USA.Zu der Kritik, wonach es im innerkoreanischen Verhältnis größere Fortschritte gegeben habe als bei der Denuklearisierung Nordkoreas sagte der Minister, es sei natürlich, dass beide Koreas versuchten, wieder eins zu werden.