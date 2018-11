Südkorea und China wollen für Erfolg zweiten USA-Nordkorea-Gipfels kooperieren

Photo : YONHAP News

Südkorea und China wollen für einen Erfolg eines möglichen zweiten USA-Nordkorea-Gipfels kooperieren.Südkoreas Präsident Moon Jae-in und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping kamen überein, dass ein zweiter Gipfel zwischen Nordkorea und den USA sowie ein Besuch des nordkoreanischen Vorsitzenden Kim Jong-un in Seoul einen entscheidenden Wendepunkt für die Klärung von Fragen betreffend die koreanische Halbinsel markieren würde.Das sagte Moons Sprecher Kim Eui-kyeom am Samstag gegenüber Reportern im Anschluss an das Treffen zwischen Moon und Xi am Rande des asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgipfels in Papua-Neuguinea.Xi habe außerdem angegeben, eine Einladung von Kim Jong-un für einen Besuch in Pjöngjang erhalten zu haben. Er erwäge einen Besuch in Nordkorea im kommenden Jahr.Chinas Staatspräsident wolle außerdem eine gemeinsame Bewerbung beider Koreas für die Olympischen Sommerspiele 2032 unterstützen, sagte der Sprecher weiter.Moon habe von einer "beispiellosen Ära des Friedens" auf der koreanischen Halbinsel in diesem Jahr gesprochen und Anerkennung für die "konstruktive Rolle" Xis für die Friedensbemühungen gezollt.Chinas Staatspräsident habe erwidert, dass die bilaterale Zusammenarbeit für die Stabilisierung der Situation auf der geteilten Halbinsel "sehr effektiv" gewesen sei und sein Land weiterhin eine konstruktive Rolle spielen wolle.Auch habe er von der Notwendigkeit gesprochen, die bilaterale strategische Kommunikation zu verbessern und fortwährenden Frieden und Wohlstand in der Region aufrechtzuerhalten.Moon regte außerdem an, eine Palette von Themen zu besprechen, darunter die Luftverschmutzung mit Ultrafeinstaub, hieß es.