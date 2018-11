Koreas feiern 20. Jahrestag von Geumgang-Tourismusprogramm

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea feiern am Sonntag und Montag den 20. Jahrestag ihres eingestellten Geumgang-Tourismusprogramms.Rund 100 Südkoreaner und 80 Nordkoreaner werden an einer Reihe von Veranstaltungen teilnehmen, die aus diesem Anlass in dem malerischen nordkoreanischen Gebirge stattfinden.Erstmals seit vier Jahren feiern beide Teilstaaten den Jahrestag der Einführung des Programms gemeinsam.Veranstaltet werden die Feierlichkeiten von der südkoreanischen Hyundai-Gruppe, der Betreiberin der Touren, und dem nordkoreanischen Asien-Pazifik-Friedenskomitee.Die Feierlichkeiten beginnen am Sonntag in der Geumgangsan-Kulturhalle. Anschließend findet eine Baumpflanzungszeremonie statt, gefolgt von einem Jubiläumskonzert und einem Abendessen. Am Montag werden die Teilnehmer das Geumgang-Berg-Resort besuchen.Von südkoreanischer Seite zählen rund 30 Hyundai-Vertreter zur Delegation, darunter die Vorsitzende Hyun Jeong-eun. Außerdem reisen sechs Abgeordnete, Regierungsbeamte, Experten des privaten Sektors, Geschäftsleute und Journalisten mit.Das Tourprogramm wurde 1998 eingeführt und 2008 nach der Erschießung einer Touristin durch einen nordkoreanischen Soldaten ausgesetzt.Zwischen 1999 und 2014 war der Jahrestag der Aufnahme der Touren fast jährlich gemeinsam gefeiert worden.