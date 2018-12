Innerkoreanisches Präsidialamt: Kein Termin für Seoul-Besuch Kim Jong-uns festgelegt

Laut dem südkoreanischen Präsidialamt haben sich Seoul und Pjöngjang noch nicht auf einen Termin für einen möglichen Seoul-Besuch des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un geeinigt.



Der für die Presse zuständige Chefsekretär des Präsidialamtes Yoon Young-chan dementierte Medienberichte, nach denen Kim Jong-un höchstwahrscheinlich nächste Woche Seoul besuchen werde.



Südkoreanische Medien hatten berichtet, dass Kim schon am kommenden Donnerstag Seoul besuchen könnte. Für die Vorbereitung hätten das Präsidialamt und die Polizei eine Konferenz abgehalten.



Bislang habe es keine klare Botschaft aus Nordkorea gegeben, sagten Yoon und der Stabschef des Sekretariats im Blauen Haus Im Jong-seok am Samstag.



Beim zweiten Korea-Gipfel im September in Pjöngjang hatte Kim versprochen, binnen Jahresfrist Seoul zu besuchen. Nordkorea hatte auch Kims China-Besuche vorher nicht bekannt gemacht.