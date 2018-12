Kräftiger Zuwachs der Erwerbstätigenzahl im November

Photo : YONHAP News

Der Zuwachs der Erwerbstätigenzahl hat sich im November beschleunigt.Laut dem Statistikamt waren im November 27 Millionen und 184.000 Menschen erwerbstätig. Das entspricht einem Anstieg von 165.000 Personen im Vorjahresvergleich.Damit wurde der zweitgrößte Zuwachs im laufenden Jahr hinter dem Ergebnis im Januar verzeichnet.Die Beschäftigungsquote lag unverändert gegenüber dem Vorjahresmonat bei 61,4 Prozent. Die Quote in der Altersgruppe von 15 bis 64 Jahren stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 67,1 Prozent.Die Arbeitslosenquote nahm um 0,1 Prozentpunkte auf 3,2 Prozent zu. Das ist der höchste Stand in einem November seit 2009.