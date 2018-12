Steuerbehörde leitet Untersuchung gegen Google Korea ein

Photo : YONHAP News

Südkoreas Nationale Steuerbehörde (NTS) hat eine Untersuchung gegen Google Korea eingeleitet.Die Behörde schickte am Mittwoch Prüfer in die Zentrale von Google Korea in Gangnam in Seoul. Dort seien Buchhaltungsunterlagen und andere Dokumente beschlagnahmt worden.Grund für die Untersuchung sei der Verdacht der Steuerhinterziehung durch YouTube-Stars mit hohen Einkommen.Google ist der Mutterkonzern des Videodienstes.Der Chef der Steuerbehörde Han Sung-hee sagte im Oktober in einer parlamentarischen Anhörung, dass er eine Steuerprüfung gegen Spitzenverdiener des Videodienstes unterstützen würde.513 YouTube-Stars seien aufgefordert worden, ihr Einkommen offenzulegen und eine Steuererklärung einzureichen.Gemäß einer letzte Woche beschlossenen Gesetzesänderung muss Google ab Juli nächsten Jahres Mehrwertsteuer für Dienste in Südkorea zahlen. Bislang wurden keine Steuerregelungen für den App-Store Google Play festgelegt. Google Play macht den größten Anteil an den Einnahmen von Google Korea aus.