Zahl der Einwanderer erreicht 1,35 Millionen

Die Zahl der Einwanderer mit einem ständigen Wohnsitz in Südkorea hat 1,35 Millionen erreicht.Die statistische Behörde veröffentlichte am Mittwoch die Ergebnisse einer Untersuchung zu Aufenthalt und Beschäftigung der Einwanderer.Mit Stand vom Mai wohnen eine Million und 353.000 Einwanderer älter als 15 Jahre in Südkorea. Das sind 75.000 Personen mehr als ein Jahr zuvor. Eine Million und 301.000 Ausländer hielten sich über 91 Tage im Land auf, 52.000 wurden in den letzten fünf Jahren eingebürgert.Die Zahl der ausländischen Beschäftigten stieg um 50.000 im Vorjahresvergleich auf 884.000 Personen. 846.000 ausländische Beschäftigte sind Lohnarbeiter, ihr Anteil erreicht 95,6 Prozent. 418.000 Gastarbeiter, damit 49,5 Prozent, verdienen im Schnitt zwei bis drei Millionen Won (1.780 bis 2.660 Dollar) im Monat. Das sind 43.000 Personen mehr als im Vorjahr. Der Anteil der Gastarbeiter, deren Monatslohn mehr als zwei Millionen Won beträgt, übertraf inzwischen 60 Prozent.79,2 Prozent der Ausländer und 77,4 Prozent der Eingebürgerten antworteten, dass sie mit dem Leben in Südkorea zufrieden seien. Jedoch konnten 7,8 Prozent der Ausländer in den letzten zwölf Monaten nicht zum Arzt gehen. Der größte Grund war, dass die Behandlungskosten sie belasten. 40,8 Prozent gaben diese Antwort.