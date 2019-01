Umfrage: Zustimmung für Präsident Moon auf 45,9 Prozent gefallen

Photo : YONHAP News

Der Zustimmungswert für Präsident Moon Jae-in ist bei der letzten Umfrage des Jahres auf den niedrigsten Stand seit seinem Amtsantritt gefallen.Entsprechende Umfrageergebnisse veröffentlichte das Meinungsforschungsinstitut Realmeter am Montag. Befragt wurden landesweit 2.011 Wähler im Zeitraum vom 26. bis 28. Dezember.45,9 Prozent der Befragten bewerteten Moons Amtsführung positiv. Das sind 1,2 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche und dies entspricht dem Rekordtief.49,7 Prozent, damit 3,6 Prozentpunkte mehr, sprachen von einer schlechten Arbeit. Damit wurde der höchste Stand seit Moons Amtsübernahme verzeichnet.Es ist das erste Mal, dass bei einer Realmeter-Umfrage der Anteil der Kritiker den der Unterstützer übertraf.Realmeter führte den Rückgang darauf zurück, dass zusätzlich zu einer weiterhin schwachen Einschätzung zur Wirtschaftssituation verschiedene ungünstige Faktoren wie der Skandal um einen früheren Mitarbeiter des Teams der Sonderinspektion des Präsidialamtes aufkamen.Der Zustimmungswert für den Staatschef betrug in der ersten Januarwoche 71,6 Prozent und erreichte unmittelbar nach dem innerkoreanischen Spitzentreffen am 27. April mit 77,4 Prozent den höchsten Stand dieses Jahres.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 2,2 Prozentpunkten.